

Собчак призвала власти Грузии проявить сострадание к Саакашвили

14.02.2023 13:59





Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала власти Грузии «проявить сострадание к глубоко больному человеку» – третьему президенту страны Михаилу Саакашвили. Об этом она написала в своем Telegram-канале.



Собчак, при этом, поделилась двумя видео. На одном из них, распространенном телекомпанией CNN, Саакашвили падает в палате клиники, где проходит лечение. На другом – интервью телеведущей с Вахтангом (Бубой) Кикабидзе, скончавшимся 15 января.



«Первое видео: кадры из больничной палаты Михаила Саакашвили и наглядная демонстрация того, в каком состоянии тот сейчас находится.



Второе видео: мое интервью с Вахтангом Кикабидзе, его последнее интервью. В котором он рассказывает, как просил за Саакашвили (гражданина Украины) у Зеленского, как специально ездил к нему, чтобы попытаться спасти товарища.



При этом неделю назад судья тбилисского суда не поверил, что Саакашвили болен и отказал ему в освобождении или отсрочке уголовного наказания.



Кажется, что сейчас именно то время, когда люди, видя беспрецедентную жестокость вокруг, могут находить в себе великодушие и милосердие. Я призываю власти и судебные органы Грузии проявить сострадание к глубоко больному человеку и пойти навстречу ему и его адвокатам», — написала Собчак.





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