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На заседании Синода ГПЦ вопрос об автокефалии Православной церкви Украины обсуждаться не будет
14.02.2023 14:25
На заседании Священного Синода Православной церкви Грузии, который состоится сегодня, 14 февраля, вопрос об автокефалии Православной церкви Украины обсуждаться не будет.
«Вопрос об автокефалии Украины не готов [к рассмотрению]», — ответил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе, журналистам которых интересовало, будет ли на сегодняшнем заседании Синода обсуждаться вопрос о признании автокефалии Украинской церкви со стороны ГПЦ.
Заседание Священного Синода ГПЦ проходит сегодня впервые после двухлетнего перерыва. По словам Андриа Джагмаидзе, вопросы, которые будут обсуждаться, пока неизвестны, и патриарх озвучит их непосредственно во время заседания.
Как заявил Джагмаидзе не считает, что на сегодняшнем заседании будет рассмотрен вопрос состояния здоровья экс-президента Михеила Саакашвили или что Патриархия даст какие-либо рекомендации по этому вопросу.
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