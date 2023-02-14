

На заседании Синода ГПЦ вопрос об автокефалии Православной церкви Украины обсуждаться не будет

14.02.2023 14:25





На заседании Священного Синода Православной церкви Грузии, который состоится сегодня, 14 февраля, вопрос об автокефалии Православной церкви Украины обсуждаться не будет.



«Вопрос об автокефалии Украины не готов [к рассмотрению]», — ответил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе, журналистам которых интересовало, будет ли на сегодняшнем заседании Синода обсуждаться вопрос о признании автокефалии Украинской церкви со стороны ГПЦ.



Заседание Священного Синода ГПЦ проходит сегодня впервые после двухлетнего перерыва. По словам Андриа Джагмаидзе, вопросы, которые будут обсуждаться, пока неизвестны, и патриарх озвучит их непосредственно во время заседания.



Как заявил Джагмаидзе не считает, что на сегодняшнем заседании будет рассмотрен вопрос состояния здоровья экс-президента Михеила Саакашвили или что Патриархия даст какие-либо рекомендации по этому вопросу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





