

Три грузинских художника решили снять свои работы с выставки в Национальной галерее

14.02.2023 14:27





Еще один грузинский художник Саба Горгодзе, попросил снять свою работу с выставки «Автопортрет у зеркала» проходящей в Национальной галерее.



Ранее участник этой выставки художник Сандро Сулаберидзе убрал свою работу со стены и написал краской на ее месте – «Искусство является живым и независимым». В связи с этим МВД начало расследование инцидента по статье о краже.



«Сегодня утром я подал заявку на снятие работы с показа в галерее имени Дмитрия Шеварднадзе. Это был очень простой процесс, вероятно, на выполнение запроса уйдет несколько дней.



Так что можете сделать то же самое без проблем, если, конечно, вы хотите забрать свою работу», — написал Саба Горгодзе в «Инстаграм» 13 февраля.



Помимо Горгодзе, снять с показа на выставке своих работ потребовали еще два художника: Шотико Апциаури и Андро Дадиани.



Перед этим, 12 февраля, участники выставки выступили с совместным заявлением и призвали Национальную галерею им. Дмитрия Шеварднадзе и Национальный музей им. Шалвы Амиранашвили обратиться в следственный орган для прекращения уголовного дела в отношении Сулаберидзе.



В то же время Кетеван Шавгулидзе, являющаяся куратором выставки, попросила художников, участвующих в мероприятии, при желании забрать свои работы.



4 февраля на выставке в Национальной галерее – «Автопортрет у зеркала» — художник Сандро Сулаберидзе снял свою работу со стены и написал краской на ее месте – «Искусство является живым и независимым». МВД предъявляет Сулаберидзе обвинение в краже, которое, согласно Уголовному кодексу, также предусматривает в качестве наказания лишение свободы.



В ответ художники в совместном заявлении потребовали изменить квалификацию обвинения выдвинутого Сандро Сулаберидзе дела и решить вопрос на основе переговоров между художником и галереей.



На фоне недовольства многих художников и других представителей общества заведующая выставочным отделом Национального музея Александра (Мацацо) Габуния написала в «Фейсбук» , что, по ее мнению, Сулаберидзе никто не посадит и вероятнее всего он будет оштрафован.



«Также хочу сообщить вам, что этот штраф уже оплачен спонсором выставки», — сказал Габуния, добавив:



«На будущее «перформансы» лучше планировать так, чтобы не вступать в конфликт с законом, а если вступаешь в конфликт, то будь готов нести наказание».





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