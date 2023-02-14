

Баскетболист Гога Битадзе перешел в «Орландо Мэджик»

14.02.2023 15:11





Американский баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» подписал контракт с 23-летним грузинским центровым Гогой Битадзе. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.



В составе «Орландо Мэджик» грузинский баскетболист будет выступать под номером 35.



С 2019 года Битадзе играл в составе клуба «Индиана Пэйсерс», проведя 170 матчей в NBA, набирая в среднем 4,8 очка и 2,8 подбора за 11.5 минут.



Битадзе начал карьеру в Грузии, после чего выступал за клубы в Сербии и Черногории. Играл в составе сборной Грузии на Евробаскете-2022 в Тбилиси.





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