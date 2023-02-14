|
|
|
Митрополит Николоз опроверг слухи об отставке Илии II
14.02.2023 19:42
«Вы заставляете меня сказать что-то плохое и сейчас я эту скажу — ни кому не стать свидетелем того, как патриарх уйдет с поста», — так митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз прокомментировал информацию о том, что патриарх Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илия II планировал подать в отставку.
Данной информации предшествовало пятичасовое опоздание начала заседания Священного Синода ГПЦ. Заседание все же состоялось и завершилось через 40 минут.
На вопрос о причинах задержки митрополит ответил, что патриарх чувствовал слабость, но потом собрался с силами и провел заседание.
«В это время мы были вместе, говорили, столько не виделись… Было очень хорошо».
Он подчеркнул, что вопрос отставки Ильи II «никогда не встанет на повестку дня и даже в голову никому не приходило сказать что-то подобное».
Митрополит также рассказал, что на заседании в основном обсуждались бытовые вопросы и письма соболезнования, которые будут отправлены в Турцию и Сирию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна