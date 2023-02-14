

Митрополит Николоз опроверг слухи об отставке Илии II

14.02.2023 19:42





«Вы заставляете меня сказать что-то плохое и сейчас я эту скажу — ни кому не стать свидетелем того, как патриарх уйдет с поста», — так митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз прокомментировал информацию о том, что патриарх Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илия II планировал подать в отставку.



Данной информации предшествовало пятичасовое опоздание начала заседания Священного Синода ГПЦ. Заседание все же состоялось и завершилось через 40 минут.



На вопрос о причинах задержки митрополит ответил, что патриарх чувствовал слабость, но потом собрался с силами и провел заседание.



«В это время мы были вместе, говорили, столько не виделись… Было очень хорошо».



Он подчеркнул, что вопрос отставки Ильи II «никогда не встанет на повестку дня и даже в голову никому не приходило сказать что-то подобное».



Митрополит также рассказал, что на заседании в основном обсуждались бытовые вопросы и письма соболезнования, которые будут отправлены в Турцию и Сирию.





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