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Владыка Якоб: Патриарх является патриархом до конца жизни
14.02.2023 21:16
Архиепископ Бодбийский, владыка Якоб (Яков) заявляет, что на заседании Синода «абсолютно не было речи» о передаче полномочий патриарха.
По его словам, патриарх остается патриархом до конца жизни.
«Не верьте сказкам! патриарх является католикосом-патриархом до конца жизни. То, что вы мне говорите по поводу патриарха — абсолютная глупость. И кто вам это говорит, у него нет ума в голове!», - заявляет владыка Якоб.
Что же касается того, не началось ли заседание Священного синода с опозданием, по словам архиепископа Бодбийского, оно «началось тогда, когда должно было начаться».
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