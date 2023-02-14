

Владыка Якоб: Патриарх является патриархом до конца жизни

14.02.2023 21:16





Архиепископ Бодбийский, владыка Якоб (Яков) заявляет, что на заседании Синода «абсолютно не было речи» о передаче полномочий патриарха.



По его словам, патриарх остается патриархом до конца жизни.



«Не верьте сказкам! патриарх является католикосом-патриархом до конца жизни. То, что вы мне говорите по поводу патриарха — абсолютная глупость. И кто вам это говорит, у него нет ума в голове!», - заявляет владыка Якоб.



Что же касается того, не началось ли заседание Священного синода с опозданием, по словам архиепископа Бодбийского, оно «началось тогда, когда должно было начаться».





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