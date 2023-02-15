

Хвича Кварацхелия в десятке кандидатов на «Золотой мяч» по версии Goal

15.02.2023 14:08









На первом месте в списке – аргентинский футболист, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, получивший «Золотой мяч» в 2022 году. За ним идет еще один игрок ПСЖ Килиан Мбаппе, а тройку лидеров замыкает Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».



Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия в обновленном рейтинге поднялся на две строчки, заняв восьмое место. В предыдущем списке он был десятым. Издание Goal отмечает, что в сезоне 2022/2023 Кварацхелия забил 13 голов и сделал 15 передач.



«Звезда европейского футбола сезона 2022-2023 не проявляет особых признаков замедления темпов, поскольку «Наполи» продолжает мчаться в чемпионской гонке Серии А. Человек, которого в Неаполе называют «Кварадоной», возможно, еще не достиг уровня аргентинца, но его героизм в этом сезоне означает, что он заслуживает того, чтобы его упоминали в одном ряду с Марадоной, по крайней мере, в южной Италии», — пишет Goal.



Полный список кандидатов на «Золотой мяч» 2023 года выглядит следующим образом:



Лионель Месси – ПСЖ;

Килиан Мбаппе – ПСЖ;

Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;

Роберт Левандовски – «Барселона»;

Неймар – ПСЖ;

Маркус Рэшфорд – «Манчестер Юнайтед»;

Винисиус Жуниор – «Реал»;

Хвича Кварацхелия – «Наполи»;

Виктор Осимхен – «Наполи»;

Джамал Мусиала – «Бавария».



P.S. Еще в прошлом году грузинский журналист Тенгиз Пачкория Грузинский футболист и полузащитник итальянского клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия занял восьмую строчку рейтинга кандидатов на «Золотой мяч» в 2023 году. Список претендентов на главный приз ФИФА лучшему игроку Чемпионата мира опубликовал один из крупнейших в мире сайтов, посвященных футболу, – издание Goal.На первом месте в списке – аргентинский футболист, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, получивший «Золотой мяч» в 2022 году. За ним идет еще один игрок ПСЖ Килиан Мбаппе, а тройку лидеров замыкает Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия в обновленном рейтинге поднялся на две строчки, заняв восьмое место. В предыдущем списке он был десятым. Издание Goal отмечает, что в сезоне 2022/2023 Кварацхелия забил 13 голов и сделал 15 передач.«Звезда европейского футбола сезона 2022-2023 не проявляет особых признаков замедления темпов, поскольку «Наполи» продолжает мчаться в чемпионской гонке Серии А. Человек, которого в Неаполе называют «Кварадоной», возможно, еще не достиг уровня аргентинца, но его героизм в этом сезоне означает, что он заслуживает того, чтобы его упоминали в одном ряду с Марадоной, по крайней мере, в южной Италии», — пишет Goal.Полный список кандидатов на «Золотой мяч» 2023 года выглядит следующим образом:Лионель Месси – ПСЖ;Килиан Мбаппе – ПСЖ;Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;Роберт Левандовски – «Барселона»;Неймар – ПСЖ;Маркус Рэшфорд – «Манчестер Юнайтед»;Винисиус Жуниор – «Реал»;Хвича Кварацхелия – «Наполи»;Виктор Осимхен – «Наполи»;Джамал Мусиала – «Бавария».P.S. Еще в прошлом году грузинский журналист Тенгиз Пачкория в материале для Грузия Online писал о мнении западных коллег, что Хвича Кварацхелия имеет все шансы попасть как минимум в список десяти, а может быть и в список пяти(трех) лучших футболистов Европы 2022 года по итогам опросов, проводимых «Франс футболом» («Золотой мяч»), другими популярными изданиями или Федерациями.



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