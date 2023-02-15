

Инфекционисты просят Минздрав Грузии возобновить публикацию статистики по коронавирусу

15.02.2023 16:14





Врачи-инфекционисты призвали Минздрав Грузии возобновить публикацию статистики по заболеваемости коронавирусом, завил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



Минздрав Грузии прекратил отдельно публиковать статистику в сентябре прошлого года, заявив о резком снижении случаев заражения, в то же время цифры постоянно обновляются на портале StopCov.ge.



По словам Церцвадзе, первые случае подштамма «Кракен» уже фиксируются в Грузии, однако пока доминируют «старые подварианты» омикрона.



В последнее время в Грузии наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, сейчас число новых случаев увеличилось до 500 сутки, по сравнению с 200-300 в конце прошлого года, сказал инфекционист.



«Кракен», по утверждению врачей, на 40% заразней своих предшественников и, хотя не отличается повышенной смертностью, все равно очень опасен для пожилых и тех, кто находится в группе риска. Его широкое распространение в Грузии врачи предсказывают в конце февраля-начале марта.



«С недавнего времени в Грузии COVID лечат как одну из обычных респираторных инфекций, поэтому статистика новых случаев COVID не публикуется, хотя точная информация ежедневно направляется в соответствующие международные учреждения. Мы подали в министерство ходатайство о том, чтобы не реже одного раза в месяц публиковать статистику по COVID», — сказал Церцвадзе.



Первый человек, заразившийся коронавирусом, был выявлен в стране 26 февраля 2020 года, им оказался гражданин Грузии, приехавший из Ирана. За период пандемии в Грузии было выявлено 1 655 221 случаев заражения коронавирусом, скончались 16 811 человек.



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