

Адвокаты Иванишвили снова пожаловались на цензуру в западных СМИ и заявили о шантаже

15.02.2023 16:15





Юридическая компания MKD вновь заявила, что зарубежная пресса отказывается публиковать критические статьи о руководстве швейцарского банка Credit Suisse, с которым продолжает многолетнюю тяжбу грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили.



Авторы заявления утверждают, что речь идет о цензуре и шантаже Бидзины Иванишвили, при этом руководство швейцарского банка «занимается игрой в пинг-понг», под разными предлогами затягивая перевод сумм, и во всем происходящем прослеживается некая «система».



«Принципиальный вопрос, по чьему распоряжению и распоряжению действовало руководство Credit Suisse, в котором менялись лица, но почерк оставался неизменным. Именно эта информация и этот ключевой вопрос подвергаются цензуре (в зарубежных СМИ)», — в частности говорится в заявлении.



Авторы подробно излагают историю взаимооотношений миллиардера со швейцарским банком и предлагают населению Грузии самостоятельно ответить на вопрос, «что это за сила, которая приказала руководству банка шантажировать господина Иванишвили?».





«Что за сила, которая дважды принимала в Европарламенте резолюцию с требованием ввести санкции против господина Иванишвили и оба раза не позволяла полностью их реализовать, что показывает, что целью был шантаж, а не реальные санкции? Кто является этой силой, блокирующей доступ к европейским СМИ, когда речь идет об управлении банком?», — говорится в заявлении.



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