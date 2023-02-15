

Патриархия Грузии заявила о «критической ситуации» в храме Гелати

15.02.2023 16:21





Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии распространила заявление в связи с ситуацией вокруг монастырского комплекса Гелати. В нем содержится требование к властям заменить иностранных специалистов, реставрирующих комплекс, персоналом более высокой компетенции.



Представители Грузинской православной церкви заявили, что ситуация вокруг Гелати не просто серьезная, а критическая, и необходимо срочно спасти росписи храма. При этом в Патриархии добавили, что им непонятны попытки министерства культуры выступить в качестве адвоката работающей сегодня группы по консервации памятника.



В тексте отмечается, что «кризис XXI века в Гелатском кафедральном соборе» начался в результате работ, проведенных в 2015-2019 годах. Восстановление кровли велось с применением неправильной методики, некачественными материалами и при непрофессиональным подходе. Из-за этого и под воздействием природных осадков в храм стала просачиваться вода. В результате к 2021 году росписи на стенах Гелати оказались под угрозой.



«Cтало ясно, что, учитывая сложность и степень повреждения росписей, необходимо пригласить высококвалифицированных иностранных специалистов, обладающих соответствующей компетенцией и техническими ресурсами, которые совместно с местными специалистами излечили бы и спасли росписи Гелати».



Но, как отметили в Патриархии, именно с этого периода проявилась «разница в позициях». Несмотря на работу специалистов, приглашенных Минкультом для консервации памятника летом 2021 года, настенные росписи пришли в критическое состояние.





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