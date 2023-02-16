

В Грузии создано движение в поддержку Ники Гварамия

16.02.2023 14:56





В Грузии создано движение в поддержку основателя «Мтавари архи» («Mtavari Arxi») Ники Гварамия. Его основателями стали некоторые члены «Интеллект-клуба». Они заявили, что путь к европейскому будущему Грузии «лежит через освобождение Ники Гварамия из незаконного заключения».



Презентация движения в поддержку Гварамия прошла у здания Пенитенциарного учреждения в городе Рустави, где отбывает наказание основатель «Мтавари архи». Как заявил Бачана Шенгелия в беседе с журналистами, каждый гражданин, при желании может примкнуть в новому движению:



«Мы будет проводить различные мероприятия, в том числе выезды в регионы. Мы планируем провести информационную кампанию посредством социальных сетей и задействовать все средства, с помощью которых мы дадим каждому гражданину право голоса», — говорит Бачана Шенгелия.



Как отметил Гедеван Попхадзе, члены движения также планируют встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили:



«Мы считаем, что эта тема должна быть предметом обсуждения, потому что это не вопрос незаконного лишения свободы одного человека, это вопрос европейского выбора. Я думаю, что общение с президентом будет очень важным. Лично я считаю, что определенные силы пытаются запугивать и влиять на президента», — заявил Попхадзе, отметив, что когда Зурабишвили активно поддерживает европейский путь Грузии, этот путь включает и «прекращение незаконного заключения Гварамия».



16 мая 2022 года городской суд приговорил Нику Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Прокуратура обвинила Гварамия в «злоупотреблении полномочиями и в умышленном нанесении денежного ущерба» телеканалу «Рустави 2».



Его арест подвергся критике как внутри страны, так и за ее пределами. Депутаты Европарламента неоднократно делали заявления по поводу заключения Гварамия.



Как отметил депутат Европарламента Майкл Галлер, для страны, стремящейся вступить в ЕС, неестественно заключать в тюрьму журналистов по обвинениям, которые «явно сфабрикованы».



После оглашения приговора по делу Гварамия, судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе был отстранен посольством США от участия в программе проводимой на территории Соединенных штатов.



2 ноября Тбилисский апелляционный суд принял решение оставить Нику Гварамия в заключении.





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