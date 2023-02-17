

Самолет Wizz Air вылетел из Кутаиси в Берлин без 87 пассажиров

17.02.2023 13:31





Из-за сильного снегопада десятки пассажиров рейса Кутаиси-Берлин опоздали в аэропорт, из-за чего самолет Wizz Air вылетел без 87 пассажиров.



По словам пассажиров, из-за непогоды автобус из Тбилиси в аэропорт Кутаиси выехал на два часа раньше, но они все же смогли попасть на борт самолета.



«Рейс был в 06:10 утра, автобус должен был выехать из Тбилиси ночью в 00:00, чтобы быть на месте на несколько часов раньше, но из-за непогоды автобус выехал на два часа раньше, т.е. 22:00 часа. Пассажиры были на месте в 05:42, когда рейс уже перенесли на 06:22, о чем Кутаиси не оповестил ни на сайте и не предоставил эту информацию во время звонков. Wizz Air отправила пассажирам электронное письмо, о том что рейс задержат на 30 минут. Однако персоналу аэропорта это ничего не дало. Также вместо 06:10 самолет вылетел в 07:18, когда пассажиры уже 2 часа как прибыли. Речь идет о 87 пассажирах, а не об 1-2-3 людях», — написал один из пассажиров в группе «Клуб путешественников» в Facebook.



Как сообщили «Netgazeti» в Ассоциации аэропортов, регистрация пассажиров уже была завершена, и, соответственно, самолет взлетел. Однако, по их словам, они работают для того, чтобы опоздавшие пассажиры могли поменять билеты.



В Департаменте автомобильных дорог «Netgazeti» сообщили, что работы по расчистке дороги от снега на участке Сенаки-Леселидзе ведутся круглосуточно, и на данный момент разрешено движение всех видов транспорта.



Wizz Air еще не опубликовала заявление по поводу инцидента.





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