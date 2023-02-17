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Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала золотую медаль на Гран-при в Любляне
17.02.2023 13:40
Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала золотую медаль на Гран-при в Любляне (Словения).
Информацию об этом распространяет Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
13-летняя спортсменка набрала 177,82 балла, став обладательницей золотой награды.
Как сообщили в министерстве, Инга Гургенидзе выступит на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в канадском городе Калгари.
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