

Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала золотую медаль на Гран-при в Любляне

17.02.2023 13:40





Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала золотую медаль на Гран-при в Любляне (Словения).



Информацию об этом распространяет Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.



13-летняя спортсменка набрала 177,82 балла, став обладательницей золотой награды.



Как сообщили в министерстве, Инга Гургенидзе выступит на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в канадском городе Калгари.





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