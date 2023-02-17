

Школьница из Телави выиграла спор у Минобразования в Апелляционном суде

17.02.2023 14:15





Апелляционный суд вынес решение в пользу школьницы из Телави, 14-летней Нини Майсурадзе, которая потеряла возможность посещать школу и судилась из-за этого с министерством образования Грузии.



Нини может передвигаться только на инвалидной коляске.



На учебу ее доставляла мама, но когда школа переехала в новое здание, оно оказалось слишком далеко от дома. Школа ввела доставку детей на автобусе, но он оказался неприспособлен для детей с ограниченными возможностями — инвалидная коляска в него не входила.



Девочку перевели на домашнее обучение и ребенок оказался в полной изоляции, потеряв возможность социализации и общения с одноклассниками.



Мать девочки безуспешно просила школу и министерство образования предоставить адаптированный транспорт и в итоге подала в суд с требованием установить дискриминацию по признаку инвалидности..



Судебную тяжбу семье помогла вести организация «Партнерство за права человека».



Телавский районный суд в ноябре 2021 года отклонил иск, заявив, что школа не была обязана учитывать особые потребности и обеспечивать девочку специальным транспортом.

Решение было обжаловано в Тбилисском апелляционном суде. Апелляционный суд на этой неделе признал дискриминацию по признаку инвалидности со стороны миинистерства образования Грузии.



Министерству предписано возместить моральный ущерб. Сама Нини активно участвовала в судебном процессе, в те дни, когда не могла приехать на процесс, подключаясь дистанционно. Девочка считает, что суд был очень важен не только для нее, но и для других детей в Грузии, которые столкнулись с подобной проблемой.



Организация «Партнерство за права человека» отмечает, что госорганы были обязаны защищать право ребенка на равные возможности получать образование. Перевод Нини на программу домашнего обучения был осуществлен в нарушение закона. Это могло быть сделано только в случае ухудшения здоровья, чего в случае Нини не произошло.



Партнерство за права человека (PHR) защищает права детей и лиц с ограниченными возможностями при поддержке Программы USAID по верховенству закона.







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