

Апелляционный суд Грузии оставил в силе приговор убийцам правозащитника Виталия Сафарова

17.02.2023 14:59





Апелляционный суд Грузии оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об убийстве правозащитника Виталия Сафарова. Ходатайство стороны обвинения, согласно которому Сафаров был убит по национальному признаку, отклонено.



«Палата установила, что апелляционные жалобы обвинения и защиты не подлежат удовлетворению. Обвинительный приговор 2019 года в отношении Автандила Канделакишвили и Георгия Сохадзе, принятый Тбилисским городским судом, оставить без изменения. Подпункт «Д» части 2 статьи 109 УК Грузии должен быть исключен из выдвинутых против них обвинений», — сказал судья Вепхвия Ломидзе.



Прокуратура уже заявила, что намерена обжаловать решение апелляционного суда в высшей инстанции – Верховном суде Грузии.



Напомним, 25-летнего правозащитника Виталия Сафарова убили в сентябре 2018 года в центре Тбилиси. В деле два фигуранта: Георгий Сохадзе 1995 года рождения и Автандил Канделакишвили 1998 года рождения. За неделю до начала первого слушания прокуратура учла требования НПО и переквалифицировала обвинение с умышленного убийства на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах – вследствие расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости. Однако суд не принял эту формулировку, приговорив обвиняемых к 15 годам каждого.



Сафаров работал в «Центре участия и развития». Он активно участвовал в организации молодежных лагерей и других проектах, направленных на укрепление толерантности и против расизма, ксенофобии и дискриминации.



SOVA

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