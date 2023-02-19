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Члены медицинского консилиума при Народном защитнике Грузии посетили Михаила Саакашвили
19.02.2023 16:59
Члены медицинского консилиума при Народном защитнике Грузии посетили бывшего президента страны Михаила Саакашвили, содержащегося в клинике «Вивамед».
По заявлению невролога Тенгиза Цуладзе, состояние здоровья Саакашвили продолжает ухудшаться.
«Состояние ухудшилось, что проявляется в еще большей потере веса и уменьшении мышечной массы. Мы пока не можем говорить о деталях, потому что мы должны прийти к общему мнению, описать данные измерений. Сейчас я могу вам однозначно сказать, что ситуация ещё хуже, чем была 4 декабря. Мы детально осматриваем пациента и на основании данных осмотра говорим, что состояние ухудшилось. Его тошнит, он не переносит некоторую пищу, и хотя часть продуктов он принимает, но в малых дозах, и его все равно тошнит. Конечно, он немного ест, иначе не смог бы столько прожить», — сказал Тенгиз Цуладзе.
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