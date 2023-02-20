

За два года 3 330 учащихся школ Грузии уехали с семьями за границу

20.02.2023 14:58





Согласно исследованию, подготовленному неправительственной организацией «Центр гражданской интеграции и межэтнических отношений», в Грузии в 2021-2022 годах 3 330 учащихся школ прекратили обучение и уехали с семьями за границу.



Согласно исследованию, 34,9 процента от общего числа таких случаев были зарегистрированы на начальном уровне обучения, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 12,5 процента. Исследователи отметили рост динамики показателей прекращения учебы в стране за период 2013-2022 годов.



«Основной причиной роста показателей прекращения учебы являются выезд семей за границу в 2021-2022 учебном году (по сравнению с аналогичным показателем в 2020-2021 учебном году).



Несмотря на разработку интегрированных программ средней ступени с 2020 г., в 2021 и 2022 гг. резкого увеличения сроков перехода из школы в профессиональные учебные заведения не фиксируется.



Процент окончивших среднюю школу и, соответственно, процент прекративших обучение и не окончивших школу определяется социально-экономическим положением учащегося, его территориально-географическим положением, этнической принадлежностью», — говорится в исследовании.



Согласно исследованию, оканчивают школу 43% учеников из семей с низким социально-экономическим статусом, ученики городских школ — 74%, сельских — 50%, грузиноязычных школ — 69%, азербайджаноязычных школ — 33%.



По данным исследования, в 2015-2022 годах школу не закончили 61 785 учащихся, а в 2021-2022 годах, школу по разным причинам бросили 8 846 учащихся.



1,2 процента учеников прекратили обучение в связи с выходом на работу.



В прошлом году, по сравнению с предыдущим учебным годом, увеличился процент ухода учеников из школ, на основе заявлений, написанных их родителями.





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