

Адвокаты Саакашвили готовят иск в Апелляционный суд

20.02.2023 15:42





По заявлению защитника третьего президента Грузии Шалвы Хачапуридзе, сегодня или завтра утром адвокаты обжалуют решение судьи Георгия Аревадзе в Тбилисском апелляционном суде и приложат к делу видеокадры с эпизодами потери экс-президентом сознания.



Как отметил Хачапуридзе в беседе с «IPN», экс-президент не помнит эпизодов потери сознания, которые есть на видеокадрах, предоставленных Пенитенциарной службой, и эти факты не были включены медицинским персоналом клиники «Вивамед» в историю болезни.



«Сегодня вечером или завтра утром мы подадим иск в Апелляционный суд. На данном этапе мы прилагаем новую историю болезни, видеокадры, переданные нам Пенитенциарной службой, на которых запечатлены эпизоды потери сознания, и это доказывает, что Пенитенциарная служба лгала на судебном процессе, когда утверждала, что у Михаила Саакашвили не было эпизодов обморока. По правилам, ходатайство должно быть подано в суд, чтобы доказательства были официально приобщены к делу. Я имею в виду видеокадры», - отметил адвокат.



По его же словам, Специальная пенитенциарная служба пока не полностью удовлетворила решение судьи, и часть видеокадров, на которых запечатлено пребывание Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед» и тюремной больнице, еще не переданы адвокатам.



Для справки, Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его. Данное решение огласил судья Георгий Аревадзе. Тем самым Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили.





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