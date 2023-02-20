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«Нет путинскому закону» — акция журналистов в парламенте Грузии
20.02.2023 15:44
В парламенте Грузии часть журналистов проводит акцию протеста против инициированного закона «О прозрачности иностранного влияния», который объявит большую часть НПО и СМИ «агентами иностранного влияния».
«Все равно не заставите замолчать», «Вы боитесь правды», «Вы сами агенты», «Нет путинскому закону» — с такими плакатами собрались журналисты. Они призывают законодателей отказаться от обсуждения законопроекта.
Следует отметить, что подобный закон принятый в РФ сначала ограничил, а потом фактически уничтожил критические СМИ и организации.
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