

«Нет путинскому закону» — акция журналистов в парламенте Грузии

20.02.2023 15:44





В парламенте Грузии часть журналистов проводит акцию протеста против инициированного закона «О прозрачности иностранного влияния», который объявит большую часть НПО и СМИ «агентами иностранного влияния».



«Все равно не заставите замолчать», «Вы боитесь правды», «Вы сами агенты», «Нет путинскому закону» — с такими плакатами собрались журналисты. Они призывают законодателей отказаться от обсуждения законопроекта.



Следует отметить, что подобный закон принятый в РФ сначала ограничил, а потом фактически уничтожил критические СМИ и организации.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





