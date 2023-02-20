

В аэропорту Тбилиси пройдет акция против массовых отказов критикам Путина во въезде в Грузию

20.02.2023 16:21





Лидер партии «Время пришло» («Дроа!») Элене Хоштария анонсирует акцию в Международном аэропорту Тбилиси. По заявлению Хоштария, протест начнется в 18:00, он связан с тем, что отказы во въезде в Грузию противникам Путина участились. Политик призывает всех неравнодушных к ней присоединиться.



Напомним, сегодня стало известно о том, что в Грузию не впустили российского оппозиционного журналиста и писателя Филиппа Дзядко, его всю ночь продержали в аэропорту, после чего без объяснения причин развернули на границе.



«Вчера в 22.30 мой брат Филипп Дзядко прилетел из Вены в Тбилиси, где он живет уже почти год с женой и дочкой. На паспортном контроле «зависла система». Весь рейс прошёл, а он остался. Он провёл в аэропорту Тбилиси уже 14 часов. В 10.30 утра ему сообщили, что во въезде отказано. Причины не указали. Рейс в Вену, на котором он будет депортирован. — 23 февраля, через 3 дня. Ну или покупай сам билет.



Филипп сидит в комнате — пенале, лишенном окон, в других местах сидеть нельзя. У него пытаются забрать телефон», — написал в Facebook Тимофей Дзядко, журналист и редактор «РБК».



«Эхо Кавказа» напоминает, что ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер, которая две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию.



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