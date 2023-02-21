

За последние 3 месяца подтверждено 13 394 новых случая коронавируса

21.02.2023 11:35





За последние 3 месяца было проведено 565 170 тестов на коронавирус. Об этом «IPN» сообщили в ответ на запрос публичной информации из Национального центра контроля заболеваний Грузии.



По их данным, за последние 3 месяца подтверждено 13 394 новых случая коронавируса.



Конкретнее же, в ноябре количество подтвержденных в день случаев составляло в среднем 151, среднесуточный показатель в декабре - 92 и в январе - 207.





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