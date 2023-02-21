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За последние 3 месяца подтверждено 13 394 новых случая коронавируса


21.02.2023   11:35


За последние 3 месяца было проведено 565 170 тестов на коронавирус. Об этом «IPN» сообщили в ответ на запрос публичной информации из Национального центра контроля заболеваний Грузии.

По их данным, за последние 3 месяца подтверждено 13 394 новых случая коронавируса.

Конкретнее же, в ноябре количество подтвержденных в день случаев составляло в среднем 151, среднесуточный показатель в декабре - 92 и в январе - 207.


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