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Представители НПО и СМИ распространяют заявление в связи с законопроектом «Силы народа»
21.02.2023 11:52
Представители НПО и медиаорганизаций выступили с заявлением против инициированного «Силой народа» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
Подписавшие заявление называют законопроект «российским законом» и заявляют, что принятие российского закона не является выбором Грузии.
По их словам, попытка принятия законопроекта направлена не только против свободных организаций гражданского общества и критических СМИ, но и против населения Грузии.
«Мы, граждане Грузии, категорически против инициированного членами парламентского большинства законопроекта об агентах иностранного влияния, поддержку которому выразили председатель парламента и другие члены большинства. Мы считаем, что попытка принятия этого российского закона направлена не только против свободных организаций гражданского общества и критических СМИ, но и против населения Грузии.
Этот законопроект является ответом на сотни фактов насилия, коррупции, беззакония и выборочного правосудия, которые изучают и предают огласке общественные организации и независимые СМИ.
После принятия аналогичного закона в России многие организации отказались от его исполнения и закрылись. Те, кто продолжал функционировать, становились жертвами усиливающегося контроля, преследований и репрессий. Российский закон – это не выбор Грузии, за который мы боролись десятилетиями.
Принятие этого законопроекта будет атакой на главные грузинские ценности — чувство достоинства, независимость и гражданскую солидарность. Кроме того, принятие законопроекта нанесет серьезный ущерб процессу евроинтеграции страны, в том числе затормозит продвижение Грузии к членству в ЕС. Вместе с тем, исполнение данного закона будет невозможно без причинения неизмеримого вреда сотням тысяч граждан Грузии», — отмечается в заявлении.
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