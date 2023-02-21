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В Грузии началась кампания по сбору средств на покупку машин скорой помощи для Украины
21.02.2023 12:12
В Грузии запущена новая кампания по сбору средств на помощь Украине. Мобилизованные под эгидой «Скорая для Украины» ресурсы, пойдут на покупку автомобилей скорой помощи.
«Ожидается, что к 24 февраля Россия усилит авиаудары по гражданским объектам в Украине. В последние дни бомбили Харьков, Херсон, Краматорск, есть жертвы и разрушения. Украина испытывает дефицит медицинского оборудования и, в данном случае, автомобилей скорой помощи. Украинские коллеги обратились к нам с просьбой помочь в закупке автомобилей скорой помощи. Мы должны собрать ресурсы до 24 февраля.
Грузины уже имеют опыт консолидации и оказания помощи Украине за короткий срок. Мы верим, что уже сейчас мы сможем внести свой вклад в выполнение этой глобальной гуманитарной задачи.
С этого момента мы начинаем собирать ресурсы. Мы обращаемся не только к врачам, это должна быть помощь Грузии, грузинского народа. Просто врачи гораздо острее видят страшную картину, когда нужна машина скорой помощи, а ее нет», — сказано в заявлении.
Счета для перевода:
TBC Bank: GE07TB7163836070100002
Bank of Georgia: GE80BG0000000539687194
Просьба указать в назначении пожертвования Ambulance from Georgia. Банковские счета принадлежат неправительственной организации Populus Rei.
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