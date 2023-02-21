

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал видео спустя три месяца после исчезновения

21.02.2023 13:27





Свое видео Тумсо Абдурахманов назвал “Возвращение”. В нем он говорит, что “жив и здоров” и “возобновляет свою деятельность”. Видео появилось спустя три месяца после сообщений об исчезновении Тумсо Абдурахманова.



В начале декабря прошлого года базирующаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд", которая помогает беженцам из Чечни в Швеции, сообщила, что один из самых известных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов и его родной брат Мохмад не выходят на связь уже несколько дней.



Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT писал, что Абдурахманов убит, а его брата якобы спрятали шведские спецслужбы. В России движение "Адат" объявлено экстремистской организацией, его деятельность запрещена.



Шведская полиция тогда говорила Би-би-си, что не может подтвердить или как-либо прокомментировать эти заявления.





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