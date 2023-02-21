

64-летнего мужчину уволили по статье, подразумевающей беременность

21.02.2023 17:37





С должности тренера "Объединения спортивно-оздоровительных учреждений муниципалитета Озургети" освобожден 64-летний Харитон Чатарашвили. Его уволили по п.1 ст.37 Органического закона Грузии, что подразумевает беременности.



Чатарашвили заявляет, что его уволили по распоряжению мэра Озургети Автандила Талаквадзе.



"Весь Озургети смеется, уволили по статье о беременности" - говорит о.



По его словам, реально он был уволен за то, что на выборах не поддержал кандидатуру Автандила Талаквадзе.



"Мэр сказал - "ты голосовал за Котэ Шарашенидзе и "Национальное движение", в связи с чем работать с нами не можешь"", - говорит Харитонашвили в интервью "Гуриис моамбэ".





В Объединении спортивно-оздоровительных учреждений муниципалитета Озургети заявили, что увольнение по статье, связанной с беременностью, было связано с технической ошибкой.



"Это была техническая ошибка, прокралась ошибка, которую мы сегодня исправили" - заявили в Объединении.





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