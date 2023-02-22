

В Турции при разборе завалов погиб волонтер и гражданский активист из Грузии

22.02.2023 11:14





В Турции в результате несчастного случая при разборе завалов погиб волонтер из Грузии, 35-летний Даниел Булкашвили.Сообщения об этом в соцсетях распространили его друзья,



Даниел Булкашвили уехал в зону бедствия из Батуми 7 февраля, на следующий день после землетрясения.



На него упала балка в здании, поврежденном после подземных толчков.



Друг погибшего Георгий Диасамидзе сообщил изданию AMBEBI.GE, что Даниел Булкашвили был гражданским активистом, членом антиоккупационного движения и сторонником ЕНД. Пять месяцев назад он вернулся из Украины, где участвовал в боях на стороне ВСУ.



Этим летом Даниел написал на своей странице в Facebook:



«Надо уметь делать что-то в своей жизни, чтобы после смерти можно было улыбнуться и сказать, что жил хорошо и правильно! Столько лет впереди чтобы делать хорошие дела» .





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