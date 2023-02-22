

Врач: Саакашвили весит 67,2 кг, он очень слаб

22.02.2023 13:31





Лечащий врач Михаила Саакашвили сообщила, что третий президент сильно теряет в весе и страдает от общей слабости. По словам Тамары Даварашвили, его весь на сегодняшний день составляет 67,2 кг.



«Можно сказать, что есть тенденция к осложнению в связи с тем, что вес и масса тела остаются низкими. На 20 число вес составлял 67,2 килограмма, а индекс массы тела — 18,2. Выражена общая слабость, он очень слаб, пациент лежачий, он все время в постели, у него болят конечности, он сильно страдает. Мы ему всячески помогаем, но эта боль не уходит. Самое досадное, что питание несбалансировано. Он получает и усваивает несбалансированную пищу, что нам очень мешает», — заявила Даварашвили на пресс-конференции в клинике «Вивамеди».





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