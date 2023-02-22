

Клиника «Вивамеди» не даст рекомендацию о переводе Саакашвили в другое медучреждение

22.02.2023 15:08





Клиника «Вивамеди» не может дать рекомендацию о переводе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в другое медучреждение. Об этом сегодня заявил клинический директор «Вивамеди» Зураб Чхаидзе.



По его словам, клиника предлагает пациентам современные методы лечения, принятые во всем мире. Кроме того, третьему президенту было предложено привезти любого врача на свое усмотрение.



«Но я понимаю ситуацию пациента и цель любого заключенного — получить свободу, и, конечно, направление адвокатов и их линия аналогичная. Но хочу заявить категорично, мы ни в коем случае не допустим, чтобы это произошло ценой дискредитации авторитета клиники. За счет дискредитации профессионализма наших врачей» , — сказал Зураб Чхаидзе.





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