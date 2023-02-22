

Врачи «Вивамед» о состоянии Саакашвили: «Можно говорить о тенденции к ухудшению»

22.02.2023 16:14





Сегодня, 22 февраля, в клинике «Вивамед» состоялся брифинг по состоянию здоровья Михеила Саакашвили.



По словам врача Саакашвили Тамар Даварашвили, состояние пациента может иметь тенденцию к ухудшению, индекс массы тела Саакашвили составляет 18,2, у него общая слабость, боли в конечностях, в основном он лежит.



По словам Тамар Даварашвили, Саакашвили питается несбалансированно, хотя его гемодинамические и дыхательные показатели находятся в пределах нормы:



«Состояние пациента таково, что на сегодняшний день можно говорить о тенденции к ухудшению. К 20 февраля вес составлял 67 кг и 200 г, а индекс массы тела — 18,2, У него общая слабость, он лежит, у него боли в конечностях, от которых он сильно страдает, больше всего вызывает сожаление то, что его питание остается несбалансированным.



Он получает и усваивает несбалансированную пищу, то есть она усваивается организмом. Рвота и тошнота бывают очень редко, но это несбалансированное питание нам очень мешает. На этом этапе еженедельно проводится лабораторный контроль состояния больного. Есть небольшие изменения, но мы вносим исправления. На этом фоне гемодинамические и дыхательные показатели остаются стабильными в пределах нормы. Несмотря на снижение массы тела и недоедание, эти показатели остаются в пределах нормы», — говорит лечащий врач.



ЭндокринологСаакашвили утверждает, что пациенту необходимо принимать достаточное количество пищи, чтобы поддерживать свой вес.



«Он принимает треть или четверть калорий, необходимых организму для функционирования. 300-400 калорий в день – это то, что он получает, когда ему нужно не менее 1700 с тенденцией к увеличению. Есть ряд эндокринологических нарушений, которые вызывают потерю аппетита, хотя исследования это исключают», — говорит эндокринолог.



Врачи говорят, что ежедневно объясняют Саакашвили и членам его семьи, какую пищу должен принимать больной, чтобы поддерживать свой вес, но безрезультатно. По словам врача, пациент до сих пор отказывается от парентерального питания и подобных вмешательств:



«Больной полностью не приемлет условия, в которых он находится. Он говорит, что изменит подход, когда будет свободен. Механического сопротивления нет, в связи с психоэмоциональным фоном на первом этапе предлагается энтеральное питание. В случа если этого не будет сделано, постараемся дополнять белковыми добавками, а также предлагаем парентеральное питание, от которого больной пока отказывается», — говорят врачи.



Директор клиники Зураб Чхаидзе утверждает, что врачи «Вивамед» делают все возможное, но их цели не совпадают «с целями другой стороны»:



«Клиника делает все возможное с первого дня поступления пациента. Предлагаются современные методы лечения. Пациент проходит все необходимые исследования, но, как известно, процесс лечения состоит из двух составляющих, одна сторона пациента, а другая медицинский персонал.



Могу с уверенностью сказать от имени всех наших врачей, что они делают все, что могут, но есть и другая сторона, должна быть согласованность в целях. Наша цель — улучшить его здоровье», — сказал Зураб Чхаидзе.





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