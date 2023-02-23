

10-летняя фигуристка Летисия Тхелидзе - победительница турниров во Франции

23.02.2023 13:22









Сегодня вам представлю проживающую во Франции десятилетнюю грузинскую фигуристку Летисию Тхелидзе (LAETITIA TKHELIDZE) . Увидев в социальных сетях видео и фотоматериалы об ее успехах, связался с ее мамой Нелли Халатян и отцом Георгием Тхелидзе, а потом поговорил и с юной фигуристкой.



- Нелли, ваша семья уже давно во Франции? Как Летисия попала в фигурное катание?



- Я и мой супруг Геогий переехали из Тбилиси во Францию в конце 2012 года, во Франции к тому времени проживали мои родственники-брат, сестра, мама. Летисия родилась 2 февраля 2013 года в городе Ньор (Niort), с октября 2017 по сегодняшний день наша семья проживает в г. Пуатье (Poitiers), Летисия –старший ребенок в семье, у нас есть еще шестилетняя дочь Анна и четырехлетний сын Сандро. Я и мой супруг очень любим спорт, в детстве в Тбилиси я несколько месяцев занималась фигурным катанием, а потом спортивной акробатикой, позже увлеклась музыкой, закончив музыкальное училище. Мой супруг Георгий в молодости занимался в Тбилиси кикбоксингом, мы хорошо понимаем значимость спорта. Когда Летисии было чуть больше пяти лет, мы завели ее (сентябрь 2018 года) в секцию фигурного катания в Пуатье. Она участвовала и побеждала в ряде детских региональных и федеральных турниров, но в период пандемии, по понятным причинам, бывали перерывы в тренировках, но как только были сняты ограничения периода пандемии, Летисия возобновила тренировки. С сентября 2022 она участвовала в 4 соревнованиях (ANGLET, POITIERS, LE HAVRE, NIORT) и во всех взяла первое место,до конца сезона она выступит еще в 3 турнирах (BRIVE, LIMOGES, GAP).



- А кто тренирует Летисию?



- Ее тренером с самого начала является знаменитый французский фигурист Брайан Жубер(Brian Joubert) – чемпион мира (2007), трехкратный чемпион Европы(2004,2007,2009) и многократный чемпион Франции(2003-2008, 2011-12). В настоящее время он является также президентом национальной спортивной комиссии по фигурному катанию( CSNPA - Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique). Вместе с Браяном дочку тренирует опытная специалистка Cornelia Picu-Paquier. Мы очень признательны им за то, что они так много внимания уделяют Летисии. Дочери предстоит много труда, интенсивных тренировок для того, чтобы добиться новых успехов и стать классной фигуристкой.



Я знаю



В июле текущего года мы намерены приехать в Тбилиси, где живут родственники мужа, несколько моих родственников, наши дети с нетерпением ждут этой поездки в Грузию.



- Вы по-прежнему граждане Грузии или уже приняли гражданство Франции?



- Да, и я , и супруг, и дети являемся гражданами Грузии, сейчас дети получают здесь новые детские паспорта граждан Грузии, у прежних истек срок. В период пандемии не удалось побывать в Тбилиси, так как не было такой ситуации и возможности. Так вышло , что мои дети еще ни разу не были в Грузии, они родились и выросли во Франции, они говорят по-грузинский, они общаются по интернету с родственниками в Грузии и очень хотят побывать в Тбилиси и других городах, где им не удалось побывать в прежние годы из-за ряда объективных обстоятельств.



- Я вас спросил о гражданстве потому, что если ваша дочь добьется серьезных успехов в фигурном катании, то она попадет в поле зрения Федерации фигурного катания Грузии с целью ее приглашения в сборную страны.



- Понимаю, понимаю, но пока рано говорить об этом. Летисия побеждала в нескольких турнирах во Франции, готовится к новым соревнованиям, но она вместе с тренерами должна очень много трудиться, чтобы достичь солидного уровня. Я и мой супруг все сделаем для того, чтобы поддержать Летисию в ее стремлении стать классной фигуристкой, остальное зависит от нее и от тренеров....Пользуясь случаем, хочу поздравить президента Федерации фигурного катания Грузии Маку Гиоргобиани, сотрудников Федерации, фигуристов и тренеров сборной Грузии с их успехами на международной арене и пожелать им новых удач».



После этого автор этих строк пообщался Летисией, она оказалась позитивной и смышленной девочкой.



- Летисия, почему ты выбрала фигурное катание, что привлекло тебя в ФГ?



- Я очень хотела заниматься фигурным катанием и была очень рада, что мои родители выполнили мою просьбу-я с пяти лет стала ходить на тренировки. Я не мыслю себя без фигурного катания, когда во время пандемии почти два года не было занятий, я чувствовала себя нехорошо, хотелось плакать. В тот период я индивидуально занималась , но тренировок как таковых не было-катки были закрыты. Моей радости не было предела, когда с сентября прошлого года возобновились тренировки, я очень люблю своих тренеров Браяна Жибера и Корнелия Пику-Пакье. Я хочу побеждать на турнирах,радовать родителей, сестру, брата, тренеров, родственников, подруг .



- Ты учишься в школе, успеваешь и хорошо учиться, и тренироваться?



- Свободного времени у меня мало- учусь и тренируюсь, пока все успеваю. Сейчас готовлюсь к новым турнирам и к тому, чтобы летом вместе с родителями, братом и сестрой поехать в Грузию, чтобы увидеть родственников, увидеть страну, откуда мои родители и где я еще ни разу не побывала.



Автор этих строк сумел получить также письменный комментарий тренера Летисии, чемпиона Франции, Европы и мира Браяна Жубера. Вот как он охарактеризовал ее : “Летисия - очень талантливая фигуристка, с отличными физическими данными. Она очень мотивированна, приходит на лед всегда с улыбкой и много работает. Несмотря на то, что она еще маленькая, она способна к самоанализу и самокритике. Я сопровождал её на соревнованиях, у нее боевой дух. Кроме этого, Летисия может кататься под разные стили музыки. Я очень в нее верю и сделаю все, что в моих силах, чтобы она смогла воплотить свои мечты в жизнь”.



Приятно читать такие слова титулованного фигуриста. Хотелось бы надеяться на то, что Летисия будет еще более интенсивнее тренироваться, вместе с тренерами сделает все для того, чтобы стать классной фигуристкой.





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото:

1) Брайан Жубер и Летисия Тхелидзе

2) Корнелия Пику-Пакье и Л.Тхелидзе

С начала 1990-х годов по 2022 год по разным объективным и субъективным причинам (социально-экономическим, личным, общественно-политическим и другим) Грузию покинули более двух миллионов жителей, они перебрались в страны Западной и Восточной Европы, бывшие республики СССР, в государства Северной Америки и Азии. Часть детей наших соотечественников за рубежом успешно занимается спортом, выступая в турнирах государств проживания,а некоторые из них -в национальных, молодежных и юношеских сборных Грузии. В предыдущие годы автор этих строк ознакомил читателей с несколькими нашими соотечественниками, которые родились и выросли в других странах и добились успехов в футболе, баскетболе, гандболе, фигурном катании и других видах спорта.Сегодня вам представлю проживающую во Франции десятилетнюю грузинскую фигуристку Летисию Тхелидзе (LAETITIA TKHELIDZE) . Увидев в социальных сетях видео и фотоматериалы об ее успехах, связался с ее мамой Нелли Халатян и отцом Георгием Тхелидзе, а потом поговорил и с юной фигуристкой.- Я и мой супруг Геогий переехали из Тбилиси во Францию в конце 2012 года, во Франции к тому времени проживали мои родственники-брат, сестра, мама. Летисия родилась 2 февраля 2013 года в городе Ньор (Niort), с октября 2017 по сегодняшний день наша семья проживает в г. Пуатье (Poitiers), Летисия –старший ребенок в семье, у нас есть еще шестилетняя дочь Анна и четырехлетний сын Сандро. Я и мой супруг очень любим спорт, в детстве в Тбилиси я несколько месяцев занималась фигурным катанием, а потом спортивной акробатикой, позже увлеклась музыкой, закончив музыкальное училище. Мой супруг Георгий в молодости занимался в Тбилиси кикбоксингом, мы хорошо понимаем значимость спорта. Когда Летисии было чуть больше пяти лет, мы завели ее (сентябрь 2018 года) в секцию фигурного катания в Пуатье. Она участвовала и побеждала в ряде детских региональных и федеральных турниров, но в период пандемии, по понятным причинам, бывали перерывы в тренировках, но как только были сняты ограничения периода пандемии, Летисия возобновила тренировки. С сентября 2022 она участвовала в 4 соревнованиях (ANGLET, POITIERS, LE HAVRE, NIORT) и во всех взяла первое место,до конца сезона она выступит еще в 3 турнирах (BRIVE, LIMOGES, GAP).- Ее тренером с самого начала является знаменитый французский фигурист Брайан Жубер(Brian Joubert) – чемпион мира (2007), трехкратный чемпион Европы(2004,2007,2009) и многократный чемпион Франции(2003-2008, 2011-12). В настоящее время он является также президентом национальной спортивной комиссии по фигурному катанию( CSNPA - Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique). Вместе с Браяном дочку тренирует опытная специалистка Cornelia Picu-Paquier. Мы очень признательны им за то, что они так много внимания уделяют Летисии. Дочери предстоит много труда, интенсивных тренировок для того, чтобы добиться новых успехов и стать классной фигуристкой.Я знаю о больших успехах фигурного катания Грузии в последние годы , я , мой супруг и Летисия следим за их выступлениями на международной арене и очень рады за фигуристов Грузии.В июле текущего года мы намерены приехать в Тбилиси, где живут родственники мужа, несколько моих родственников, наши дети с нетерпением ждут этой поездки в Грузию.- Да, и я , и супруг, и дети являемся гражданами Грузии, сейчас дети получают здесь новые детские паспорта граждан Грузии, у прежних истек срок. В период пандемии не удалось побывать в Тбилиси, так как не было такой ситуации и возможности. Так вышло , что мои дети еще ни разу не были в Грузии, они родились и выросли во Франции, они говорят по-грузинский, они общаются по интернету с родственниками в Грузии и очень хотят побывать в Тбилиси и других городах, где им не удалось побывать в прежние годы из-за ряда объективных обстоятельств.- Понимаю, понимаю, но пока рано говорить об этом. Летисия побеждала в нескольких турнирах во Франции, готовится к новым соревнованиям, но она вместе с тренерами должна очень много трудиться, чтобы достичь солидного уровня. Я и мой супруг все сделаем для того, чтобы поддержать Летисию в ее стремлении стать классной фигуристкой, остальное зависит от нее и от тренеров....Пользуясь случаем, хочу поздравить президента Федерации фигурного катания Грузии Маку Гиоргобиани, сотрудников Федерации, фигуристов и тренеров сборной Грузии с их успехами на международной арене и пожелать им новых удач».После этого автор этих строк пообщался Летисией, она оказалась позитивной и смышленной девочкой.- Я очень хотела заниматься фигурным катанием и была очень рада, что мои родители выполнили мою просьбу-я с пяти лет стала ходить на тренировки. Я не мыслю себя без фигурного катания, когда во время пандемии почти два года не было занятий, я чувствовала себя нехорошо, хотелось плакать. В тот период я индивидуально занималась , но тренировок как таковых не было-катки были закрыты. Моей радости не было предела, когда с сентября прошлого года возобновились тренировки, я очень люблю своих тренеров Браяна Жибера и Корнелия Пику-Пакье. Я хочу побеждать на турнирах,радовать родителей, сестру, брата, тренеров, родственников, подруг .- Свободного времени у меня мало- учусь и тренируюсь, пока все успеваю. Сейчас готовлюсь к новым турнирам и к тому, чтобы летом вместе с родителями, братом и сестрой поехать в Грузию, чтобы увидеть родственников, увидеть страну, откуда мои родители и где я еще ни разу не побывала.Автор этих строк сумел получить также письменный комментарий тренера Летисии, чемпиона Франции, Европы и мира Браяна Жубера. Вот как он охарактеризовал ее : “Летисия - очень талантливая фигуристка, с отличными физическими данными. Она очень мотивированна, приходит на лед всегда с улыбкой и много работает. Несмотря на то, что она еще маленькая, она способна к самоанализу и самокритике. Я сопровождал её на соревнованиях, у нее боевой дух. Кроме этого, Летисия может кататься под разные стили музыки. Я очень в нее верю и сделаю все, что в моих силах, чтобы она смогла воплотить свои мечты в жизнь”.Приятно читать такие слова титулованного фигуриста. Хотелось бы надеяться на то, что Летисия будет еще более интенсивнее тренироваться, вместе с тренерами сделает все для того, чтобы стать классной фигуристкой.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото:1) Брайан Жубер и Летисия Тхелидзе2) Корнелия Пику-Пакье и Л.Тхелидзе





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