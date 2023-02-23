

Сотрудник уволенный из Национального музея выиграл суд у Минкульта Грузии

23.02.2023 22:31





Уволенный из Национального музея Грузии Гиорги Джамбурия выиграл суд у Минкульта, сообщает «Центр социальной справедливости», защищающий его интересы.



Джамбурия — один из до 70 сотрудников культурной сферы, уволенный в рамках кадровых чисток проводимых министром Теей Цулукиани.



Суд счел увольнение Джамбурия в рамках объявленной реорганизации незаконным и обязал Министерство выплатить ему компенсацию, а также зарплату, полагающуюся со дня увольнения.



«Центр социальной справедливости» намерен обжаловать решение суда о сумме компенсации в 2000 лари, которую истец счел низкой.



Джамбурия седьмой сотрудник, выигравший дело у Минкульта. Всего против ведомства в суд подали более 40 человек.





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