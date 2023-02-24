

Сегодня в Тбилиси пройдет акция солидарности с Украиной

24.02.2023 14:15





Сегодня, 24 февраля, в 19:00 часов в Тбилиси, возле здания Парламента Грузии, пройдет акция солидарности с Украиной.



К акции присоединятся и украинские активисты, проживающие в Тбилиси, они соберутся у станции метро «Руставели» и шествием пройдут в сторону парламента.



«Мы, граждане Грузии, политические партии, гражданское общество, представители различных профессий, проживающие здесь украинцы, объединимся и проведем акцию перед парламентом в 19:00. 24 февраля — день, когда путинская Россия начала жестокую агрессивную войну в Украине. Эта война продолжается по сей день и обязательно закончится победой украинцев и грузинских героев, сражающихся на стороне Украины.



Грузинский народ хорошо понимает цену борьбы с этим злом, цену свободы, цену достоинства, цену победы над врагом. Вот почему грузинский народ с момента начала войны выражает особую солидарность с героическим украинским народом, с Украиной. 24 февраля, в день начала полномасштабной войны в Украине, мы объединимся и еще раз выразим свою твердую поддержку героям, сражающимся за свободу и мир. Объединимся, вместе встанем за наших героев, честь, свободу, Украину, Грузию!», — говорится в заявлении организаторов акции.





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