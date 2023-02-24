

В Тбилиси прошла акция россиян, осудивших агрессию РФ против Украины (+видео)

24.02.2023 19:45





В Тбилиси у секции интересов России при посольстве Швейцарии проходит акция протеста россиян, приуроченная к годовщине вторжения в Украину. Собравшиеся у дипмиссии граждане РФ выступили с осуждением военной агрессии Москвы против соседней страны.



Манифестанты пришли с флагами Украины и бело-сине-белыми флагами, олицетворяющими антивоенные призывы россиян. Они также скандировали лозунги с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина, передает SOVA.news









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