

У парламента в Тбилиси проходит акция солидарности с Украиной - «Это Грузия - Героям слава»

24.02.2023 20:18





В Тбилиси, на территории, прилегающей к парламенту Грузии, началась акция солидарности с Украиной в связи с годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину под названием – «Это Грузия - Героям слава».



На проспекте Руставели собрались граждане Грузии, представители политических партий, гражданского общества и различных профессий, а также украинцы, проживающие в Грузии.



Часть граждан изначально собралась возле станции метро «Руставели» и затем шествием присоединилась к акции перед парламентом.



На месте мобилизованы правоохранители. Дорога на проспекте Руставели перекрыта.



Параллельно столице граждане, чтобы выразить солидарность с Украиной, собираются также в Батуми и Кутаиси.





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