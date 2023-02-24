

Акция «Это Грузия – Героям слава» завершилась гимнами Грузии и Украины

24.02.2023 22:27





В Тбилиси на территории, прилегающей к парламенту Грузии, завершилась акция солидарности под названием «Это Грузия – Героям слава», проведенная по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.



В завершении акции прозвучали государственные гимны Грузии и Украины.



На проспекте Руставели собрались граждане Грузии, политики, представители гражданского общества и различных профессий, а также проживающие в Грузии украинцы.



К участникам акции обратились общественные деятели, политики и граждане Украины в Грузии. Также к участникам акции обратился мэр Киева Виталий Кличко, который поблагодарил грузин за солидарность.





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