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Акция «Это Грузия – Героям слава» завершилась гимнами Грузии и Украины
24.02.2023 22:27
В Тбилиси на территории, прилегающей к парламенту Грузии, завершилась акция солидарности под названием «Это Грузия – Героям слава», проведенная по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
В завершении акции прозвучали государственные гимны Грузии и Украины.
На проспекте Руставели собрались граждане Грузии, политики, представители гражданского общества и различных профессий, а также проживающие в Грузии украинцы.
К участникам акции обратились общественные деятели, политики и граждане Украины в Грузии. Также к участникам акции обратился мэр Киева Виталий Кличко, который поблагодарил грузин за солидарность.
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