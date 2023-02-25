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Аласания: Михаил Саакашвили практически постоянно на обезболивающих
25.02.2023 18:40
По заявлению матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, состояние здоровья Михаила Саакашвили по-прежнему тяжелое, и он «практически постоянно на обезболивающих».
Как сообщила Аласания журналистам после посещения сына в клинике «Вивамед», у Саакашвили постоянно повышена температура.
«Состояние его здоровья тяжелое. Все время повышена температура, иногда выше 38 градусов. У него невыносимые боли в суставах и сухожилиях, и он практически постоянно на обезболивающих», — сказала она.
Кроме того, по информации Аласания, к Саакашвили в «Вивамед» не впустили его сына Николоза Саакашвили. По ее словам, такое происходит не первый раз.
«Объяснений нам не дают - просто не впускают и все», - сказала Гиули Аласания.
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