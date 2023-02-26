

Обвиняемый в ограблении «Банка Грузии» утверждает, что свободно передвигался по стране, пока его искали

26.02.2023 09:40





Я в лесу не прятался и не жил ни дня. Я жил как обычный человек. Конечно, у меня был доступ к информации. Я свободно передвигался по всей Грузии, в том числе и в столице, - об этом заявил обвиняемый в ограблении «Банка Грузии» Бадри Эсебуа в письме, направленном программе «Субботний эфир» на телеканале «ТВ Пирвели».



Как он заявляет, об ограблении банка он узнал по телевизору, и если не сможет доказать свою невиновность в Грузии, то передаст дело в Страсбургский суд, где Бадри Эсебуа надеется на оправдательный приговор.



«Я ожидал всего от этой власти, но мне тоже есть что сказать, я надеюсь доказать правду, люди всегда на стороне правды, поэтому я действительно на них надеюсь.



В моем деле нет доказательств. В нашей стране социальное неравенство, и я обязательно вступлю с этим в борьбу», — заявил Бадри Эсебуа.



Он также отметил, что его брат Бидзина Эсебуа является незаконным заключенным и требует его освобождения. Он также заявляет, что позже расскажет также о причинах, по которым ушел из силового ведомства.



Для справки, по информации следствия, вооруженный Бадри Эсебуа ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября 2020 года. Он взял в заложники более 40 граждан, потребовав 500 тысяч долларов США и гарантии безопасности в обмен на их освобождение. После получения денег, напавшему удалось скрыться.



Бадри Эсебуа был задержан 8 февраля сего года. Расследование по этому делу ведется по статьям 236, 323 и 329 УК Грузии, что подразумевает террористический акт, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.





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