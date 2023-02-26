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Илиас Зурос: Мы должны написать историю
26.02.2023 12:10
26 февраля сборная Грузии по баскетболу сыграет с Исландией. Встреча имеет историческое значение – на чемпионат мира поедет либо Грузия, либо Исландия. Матч начнется в 20:00, а Первый канал Грузии предложит прямую трансляцию.
Перед игрой интервью Первому каналу дал главный тренер нашей команды Илиас Зурос:
«Думаю, сейчас все понимают, что это самый большой вызов для страны и баскетбола.
Такой шанс выпадает не часто. Мы должны написать историю. Каждый должен выложиться на 100 процентов для достижения важной и сложной цели.
Все билеты на «Тбилиси Арену» распроданы, болельщики подарят нам дополнительную энергию. Мы сделаем все, чтобы их надежды оправдались».
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