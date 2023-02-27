

Илиас Зурос: Благодарю всех моих баскетболистов, они сделали максимум

27.02.2023 10:47









Сборная Грузии по баскетболу провела исторический матч против Исландии и завоевала путевку на чемпионат мира. Это самое большое достижение в истории независимого грузинского баскетбола, главным творцом которого является главный тренер нашей сборной.



Илиас Зурос:



«Это самый счастливый день в моей баскетбольной карьере. Ребята проявили большое мужество. Этой победой мы вошли в историю и впервые вышли на чемпионат мира. Этим мы дали большой «толчок» грузинскому баскетболу.



Торнике Шенгелия сделал удивительное, за четыре дня сыграл три матча. Это невероятно. Отрадно, что его труд принес огромную пользу.



Спасибо Георгию Шермадини. Он, как и все баскетболисты, вкладывал в игру всю душу. Спасибо всем. Не стоит забывать, что Тэд Макфадден — один из нас. Его все любят, и он любит всех.



Решающая победа была над Испанией в Тбилиси и победа в Исландии, благодаря чему мы вышли в следующий этап благодаря минимальному поражению в 3 очка.



Я рад, что мы осчастливили всю Грузию. Хочу от всего сердца поблагодарить Грузию. Я счастлив, что сегодня мы осчастливили всю страну».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





