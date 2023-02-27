

Бизнесмен Галиф Озтюрк осужден в Грузии на 8 лет лишения свободы

27.02.2023 13:39





Бизнесмен Галиф Озтюрк осужден Батумским городским судом на восемь лет лишения свободы. Вердикт несколько минут назад огласил Судья Леван Колбая.



Судья признал бизнесмена виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ.



Обвиняемый принимал участие в судебном процессе дистанционно. Галиф Озтюрк не признает себя виновным и планирует обжаловать приговор.



Адвокаты также считают данный приговор суда тенденциозным. Они обжалуют решение в Апелляционном суде.



Прокуратура обвиняет бизнесмена Галифа Озтюрка в незаконном приобретении, хранении и употреблении наркотических и психотропных веществ в крупном размере.



Параллельно, Галифу Озтюрку предъявлено еще одно обвинение, связанным с финансовым преступлением.



Рассмотрение данного дела начнется в апреле текущего года.







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