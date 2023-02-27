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Бизнесмен Галиф Озтюрк осужден в Грузии на 8 лет лишения свободы


27.02.2023   13:39


Бизнесмен Галиф Озтюрк осужден Батумским городским судом на восемь лет лишения свободы. Вердикт несколько минут назад огласил Судья Леван Колбая.

Судья признал бизнесмена виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ.

Обвиняемый принимал участие в судебном процессе дистанционно. Галиф Озтюрк не признает себя виновным и планирует обжаловать приговор.

Адвокаты также считают данный приговор суда тенденциозным. Они обжалуют решение в Апелляционном суде.

Прокуратура обвиняет бизнесмена Галифа Озтюрка в незаконном приобретении, хранении и употреблении наркотических и психотропных веществ в крупном размере.

Параллельно, Галифу Озтюрку предъявлено еще одно обвинение, связанным с финансовым преступлением.

Рассмотрение данного дела начнется в апреле текущего года.


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