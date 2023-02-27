

152 несовершеннолетних жертв насилия были забраны из семей в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года

27.02.2023 14:51





В 2021 году и за 9 месяцев 2022 года Агентство государственной опеки забрало из семей 152 несовершеннолетних- жертв насилия.



Согласно информации, предоставленной «IPN» Агентством государственной опеки, 105 из несовершеннолетних находятся на государственной опеке, 38 – размещены в приюте для жертв насилия, 9 – у третьих лиц.



По информации агентства, в 2021 году из семей забрали 81 несовершеннолетнего, отсюда 57 детей были переданы в государственную опеку (28 - воспитание по доверенности, 23 - в малые дома семейного типа, 6 - в приюты для беспризорных), 24 - в приюты для жертв насилия.



В 2022 г. (по данным 9 мес.) из семьи изъят 71 несовершеннолетний, отсюда 48 детей переданы в государственную опеку (18 - воспитание по доверенности, 27 - в малые дома семейного типа, 2 - в дом ребенка, 1 – в приют для беспризорных). 9 несовершеннолетних были помещены к третьему лицу, а 14 помещены в приют для жертв насилия.



«В случае, если ребенок-жертва насилия отделен от семьи, он переводится под государственную опеку или к третьему лицу (родственнику, другому члену семьи и т. д.). Сообщения в Агентство государственной опеки и оказания помощи жертвам и пострадавшим от трефикинга поступают из различных источников: полиция, школа/ресурс-центр/мандатная служба/ детский сад/объединение, народный защитник, обращение граждан, несовершеннолетний, аноним, неправительственные и другие организации, агентство соцобслуживания, родитель/приемный родитель/родственник/сосед, местное самоуправление, СМИ, медучреждение, горячая линия, суд, прокуратура/пробация/превенция преступлений», - говорится в информации.





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