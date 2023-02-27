

Драма матча Грузия-Исландия и выход на ЧМ 2023

27.02.2023 17:41









В период независимости Грузия дала баскетболу целую плеяду ярких мастеров, которые успешно играли как за национальную сборную, так и за ведущие команды Европы и ряд клубов НБА. Национальная баскетбольная сборная Грузии, начиная с 2011 года, регулярно играет в финальной части ЧЕ(2011,2013,2015,2017 и 2021/22), но на ЧМ наша сборная ни разу не пробивалась-, сейчас же настал такой исторический момент.



26 февраля сборная Грузии со счетом 77:80 проиграла в Тбилиси матч второго раунда квалификационного этапа (группа L) ЧМ 2023 сборной Исландии, но этот счет с учетом турнирной таблицы группы L и результата первой игры этих сборных в Рейкьявике( в ночь на 12 ноября Грузия в гостях выиграла у Исландии со счетом 88:85) дал право сборной Грузии выступать на ЧМ 2023 года, который пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Филиппинах, Японии и Индонезии.



Темо Кварцхава и Хвича Кварацхелия в ожидании матча с Исландией



Ответный матч с Исландией состоялся в Тбилиси, в новом Дворце спорта, построенном год назад и вмещающем около 10 тысяч зрителей. В этот воскресный вечер зрители почти до отказа заполнили трибуны Дворца- весь матч поклонники сборной Грузии мощно поддерживали команду, подбадривая наших баскетболистов. Среди зрителей были жители разных городов и сел Грузии, а также специально приехавший в Тбилиси проживающий в Рейкьявике уроженец Сухуми (1980), большой знаток и фан грузинского баскетбола Темо Кварцхава. Он вместе с отцом,бывшим футболистом сухумского «Динамо»(1969-70) и команды функционировавшего в 1959-1992 годах в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства («ГИСХ» -чемпион СССР 1975 года среди сельхозвузов) Нугзаром Кварцхава, мамой, уроженкой Гальского района Мимозой Заракуа и сестрой Тамуной Кварцхава в последние годы живет в Рейкьявике. Их семья в ноябре прошлого года сыграла большую роль в мобилизации проживающих в Исландии выходцев из Грузии на матч с Исландией –около 150 наших соотечественников весь матч мощно поддерживали с трибун наших баскетболистов и внесли свой вклад в ту победу.



Кстати, до начала ответного матча в Тбилиси, во время представления команд автор этих строк, разместившись вместе с коллегами в пресс-ряду в 4 метрах от площадки, хорошо видел лица и глаза игроков сборной Исландии:они не скрывали своего удивления по поводу аншлага на трибунах, гости понимали, что зрители будут всю игру поддерживать свою команду, а это в определенной мере влияет на баскетболистов.



Весь матч держал в напряжении и почти десять зрителей во Дворце, и миллионов телезрителей как в Грузии, так и в других странах, кто смотрел этот поединок. Среди телезрителей был и популярный в мире футболист сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи» 22-летний Хвича Кварацхелия, который еще до матча обнародовал видеообращение к баскетболистам сборной Грузии,пожелал им удачи и написания прекрасной истории для страны. Обращение Хвичи к баскетбольной сборной Грузии не носит какой-то случайный и эпизодический характер: он сам хорошо играет в баскетбол,в социальных сетях не раз появлялись видеокадры, как Хвича метко бросает в кольцо с дальних дистанций. Когда позволяет время и ситуация, он посещает матчи нашей национальной баскетбольной сборной.



Тяжелая игра с Исландией



Ответный матч сборных Грузии и Исландии держал в напряжении всех- и зрителей, и телезрителей, и радиослушателей, и тех, кто в социальных сетях следил за поединком. Игра шла с переменным преимуществом соперников-то одна, то другая команда выходила вперед, первый период завершился вничью 19:19, второй с минимальным отрывом гостей-на большой перерыв команды ушли при счете 43:42 в пользу Исландии. После перерыва игра шла в таком же ритме –очко в очко, то одна , то другая команда вырывалась вперед, после третьего периода счет был 62:60 в пользу гостей, игра же завершилась победой гостей со счетом 80:77, хотя этот результат устраивал нашу сборную , так как при равном количестве очков в турнирной таблице сборная Грузии с учетом результата матча в Рейкьявике заняла третье место после Испании и Италии, а Исландия –четвертое место.



В сборной Грузии в решающем матче с Исландией наиболее результативным был Георгий Шермадини- 23 очка, капитан сборной Торнике Шенгелия набрал 20 очков, Тэд Макфадден принес команде 17 очков, Дуда Санадзе-6, Георгий Цинцадзе -5, Рати Андроникашвили и Каха Джинчарадзе –по 3 очка, в игре также участвовали Михаил Беришвили, Бека Бурджанадзе и Бека Бекаури, на скамейке сборной находились Мераб Боколишвил и Гиви Бакрадзе(им на этот раз не довелось выйти на площадку).



У сборной Исландии самым результативным в ответном матче с Грузией был Фридрикссон(25 очков), кстати, он и Рейкьявике был самым метким в своей команде –тогда он набрал 19 очков.



Саникидзе, Шермадини, Шенгелия и Зурос об успехе Грузии



Президент Федерации баскетбола Грузии, популярный в недавнем прошлом баскетболист национальной сборной Виктор Саникидзе сказал журналистам, что «сборная Грузии заслужила выход на ЧМ». «Несколько поколений баскетболистов сборной Грузии мечтали, чтобы национальная команда выступила на ЧМ, по разным причинам это не удавалось, сегодня мы добились этой цели, без преувеличения можно сказать, что это историческое событие»,- отметил 36-летний Саникидзе.



Георгий Шермадини назвал «важнейшим, эпохальным событием» то, что «сборная Грузия впервые выступит на ЧМ». «От души поздравляю всю Грузию с этим большим событием, с этим успехом, который был достигнут в условиях острой конкуренции»,- сказал 33-летний ветеран национальной команды.Капитан сборной Т.Шенгелия отметил, что «национальная команда Грузии создала прекрасную историю».»Мы заслуженно вышли на ЧМ, поздравляю всю нашу страну»,-сказал 31-летний Шенгелия.



А главный тренер сборной Грузии, греческий специалист Илиас Зурос «гордится тем, что сборная Грузии завоевала право выступать га ЧМ». «Очень приятно, что баскетбольная сборная Грузии принесла радость и счастье всей стране, многочисленным поклонникам нашей команды как в Грузии , так и за рубежом»,- отметил 56-летний Зурос. Он является главным тренером сборной Грузии с 2016 года, в его адрес в последние годы не раз звучала критика со стороны части журналистов, специалистов и поклонников, особенно за неудачное выступление национальной команды на Евробаскете 2022 , но были и такие, кто верил в то, что он сможет вывести сборную на ЧМ.



29 апреля состоится жеребьевка для выявления состава групп ЧМ 2023, после чего станет известно где и в какой группе выступит сборная Грузии. Матчи ЧМ 2023 пройдут в Филиппинах, Японии и Индонезии, о деталях сообщим позднее.







Тенгиз Пачкория, специально для «



Фото 1 - Торнике Шенгелия в матче с Исландией (фото Вано Шламова)



Фото 2 - В атаке Георгий Шермадини(фото Вано Шламова) Грузия-это страна с богатыми традициями баскетбола. Поклонники баскетбола со стажем и молодые фаны, посвященнные в историю этой популярной игры, знают об успехах тбилисского «Динамо» в 1950- 1960-х годах в Чемпионатах и Кубке СССР, а также в евротурнирах-о выходе ведущей команды Грузии в финал Кубка Европейских чемпионов 1960 и завоевании им КЕЧ в 1962 году после фантастической победы над мадридским «Реалом» в Женеве со счетом 90:83, о выходе динамовцев Тбилиси в финал Кубка обладателей Кубков Европейских стран 1969 года, о завоевании выдающимися грузинскими баскетболистами золотых, серебряных и бронзовых медалей Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы в составе сборной СССР в 1950-1980 годах.В период независимости Грузия дала баскетболу целую плеяду ярких мастеров, которые успешно играли как за национальную сборную, так и за ведущие команды Европы и ряд клубов НБА. Национальная баскетбольная сборная Грузии, начиная с 2011 года, регулярно играет в финальной части ЧЕ(2011,2013,2015,2017 и 2021/22), но на ЧМ наша сборная ни разу не пробивалась-, сейчас же настал такой исторический момент.26 февраля сборная Грузии со счетом 77:80 проиграла в Тбилиси матч второго раунда квалификационного этапа (группа L) ЧМ 2023 сборной Исландии, но этот счет с учетом турнирной таблицы группы L и результата первой игры этих сборных в Рейкьявике( в ночь на 12 ноября Грузия в гостях выиграла у Исландии со счетом 88:85) дал право сборной Грузии выступать на ЧМ 2023 года, который пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Филиппинах, Японии и Индонезии.Ответный матч с Исландией состоялся в Тбилиси, в новом Дворце спорта, построенном год назад и вмещающем около 10 тысяч зрителей. В этот воскресный вечер зрители почти до отказа заполнили трибуны Дворца- весь матч поклонники сборной Грузии мощно поддерживали команду, подбадривая наших баскетболистов. Среди зрителей были жители разных городов и сел Грузии, а также специально приехавший в Тбилиси проживающий в Рейкьявике уроженец Сухуми (1980), большой знаток и фан грузинского баскетбола Темо Кварцхава. Он вместе с отцом,бывшим футболистом сухумского «Динамо»(1969-70) и команды функционировавшего в 1959-1992 годах в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства («ГИСХ» -чемпион СССР 1975 года среди сельхозвузов) Нугзаром Кварцхава, мамой, уроженкой Гальского района Мимозой Заракуа и сестрой Тамуной Кварцхава в последние годы живет в Рейкьявике. Их семья в ноябре прошлого года сыграла большую роль в мобилизации проживающих в Исландии выходцев из Грузии на матч с Исландией –около 150 наших соотечественников весь матч мощно поддерживали с трибун наших баскетболистов и внесли свой вклад в ту победу.Кстати, до начала ответного матча в Тбилиси, во время представления команд автор этих строк, разместившись вместе с коллегами в пресс-ряду в 4 метрах от площадки, хорошо видел лица и глаза игроков сборной Исландии:они не скрывали своего удивления по поводу аншлага на трибунах, гости понимали, что зрители будут всю игру поддерживать свою команду, а это в определенной мере влияет на баскетболистов.Весь матч держал в напряжении и почти десять зрителей во Дворце, и миллионов телезрителей как в Грузии, так и в других странах, кто смотрел этот поединок. Среди телезрителей был и популярный в мире футболист сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи» 22-летний Хвича Кварацхелия, который еще до матча обнародовал видеообращение к баскетболистам сборной Грузии,пожелал им удачи и написания прекрасной истории для страны. Обращение Хвичи к баскетбольной сборной Грузии не носит какой-то случайный и эпизодический характер: он сам хорошо играет в баскетбол,в социальных сетях не раз появлялись видеокадры, как Хвича метко бросает в кольцо с дальних дистанций. Когда позволяет время и ситуация, он посещает матчи нашей национальной баскетбольной сборной.Ответный матч сборных Грузии и Исландии держал в напряжении всех- и зрителей, и телезрителей, и радиослушателей, и тех, кто в социальных сетях следил за поединком. Игра шла с переменным преимуществом соперников-то одна, то другая команда выходила вперед, первый период завершился вничью 19:19, второй с минимальным отрывом гостей-на большой перерыв команды ушли при счете 43:42 в пользу Исландии. После перерыва игра шла в таком же ритме –очко в очко, то одна , то другая команда вырывалась вперед, после третьего периода счет был 62:60 в пользу гостей, игра же завершилась победой гостей со счетом 80:77, хотя этот результат устраивал нашу сборную , так как при равном количестве очков в турнирной таблице сборная Грузии с учетом результата матча в Рейкьявике заняла третье место после Испании и Италии, а Исландия –четвертое место.В сборной Грузии в решающем матче с Исландией наиболее результативным был Георгий Шермадини- 23 очка, капитан сборной Торнике Шенгелия набрал 20 очков, Тэд Макфадден принес команде 17 очков, Дуда Санадзе-6, Георгий Цинцадзе -5, Рати Андроникашвили и Каха Джинчарадзе –по 3 очка, в игре также участвовали Михаил Беришвили, Бека Бурджанадзе и Бека Бекаури, на скамейке сборной находились Мераб Боколишвил и Гиви Бакрадзе(им на этот раз не довелось выйти на площадку).У сборной Исландии самым результативным в ответном матче с Грузией был Фридрикссон(25 очков), кстати, он и Рейкьявике был самым метким в своей команде –тогда он набрал 19 очков.Президент Федерации баскетбола Грузии, популярный в недавнем прошлом баскетболист национальной сборной Виктор Саникидзе сказал журналистам, что «сборная Грузии заслужила выход на ЧМ». «Несколько поколений баскетболистов сборной Грузии мечтали, чтобы национальная команда выступила на ЧМ, по разным причинам это не удавалось, сегодня мы добились этой цели, без преувеличения можно сказать, что это историческое событие»,- отметил 36-летний Саникидзе.Георгий Шермадини назвал «важнейшим, эпохальным событием» то, что «сборная Грузия впервые выступит на ЧМ». «От души поздравляю всю Грузию с этим большим событием, с этим успехом, который был достигнут в условиях острой конкуренции»,- сказал 33-летний ветеран национальной команды.Капитан сборной Т.Шенгелия отметил, что «национальная команда Грузии создала прекрасную историю».»Мы заслуженно вышли на ЧМ, поздравляю всю нашу страну»,-сказал 31-летний Шенгелия.А главный тренер сборной Грузии, греческий специалист Илиас Зурос «гордится тем, что сборная Грузии завоевала право выступать га ЧМ». «Очень приятно, что баскетбольная сборная Грузии принесла радость и счастье всей стране, многочисленным поклонникам нашей команды как в Грузии , так и за рубежом»,- отметил 56-летний Зурос. Он является главным тренером сборной Грузии с 2016 года, в его адрес в последние годы не раз звучала критика со стороны части журналистов, специалистов и поклонников, особенно за неудачное выступление национальной команды на Евробаскете 2022 , но были и такие, кто верил в то, что он сможет вывести сборную на ЧМ.29 апреля состоится жеребьевка для выявления состава групп ЧМ 2023, после чего станет известно где и в какой группе выступит сборная Грузии. Матчи ЧМ 2023 пройдут в Филиппинах, Японии и Индонезии, о деталях сообщим позднее.Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online Фото 1 - Торнике Шенгелия в матче с Исландией (фото Вано Шламова)Фото 2 - В атаке Георгий Шермадини(фото Вано Шламова)





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