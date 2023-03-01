

В Грузии начинается регистрация первоклассников

01.03.2023 11:11





Министерство образования и науки Грузии определило сроки и условия регистрации первоклассников на 2023-2024 учебный год.



I этап – на первом этапе регистрации с 6 по 20 марта 2023 года в школах будут регистрироваться дети со специальными образовательными потребностями.



На первом этапе родители детей, подлежащих регистрации, должны обратиться с заявлением в желаемую публичную школу. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе управления образованием (EMIS). Срок подачи документов и зачисления для детей, зарегистрированных на первом этапе, период с 21 марта по 28 апреля 2023 года.



Учащимся со специальными образовательными потребностями может считаться ребенок, имеющий: а) физические ограничения; б) нарушение интеллектуального развития; в) нарушение способности к обучению; г) нарушение сенсорного развития (слуха и/или зрения); д) нарушение речевого развития; е) поведенческое и эмоциональное расстройство; ж) необходимость длительной госпитализации; з) трудности в обучении, вызванные социальными факторами, из-за чего он не справляется с требованиями национального учебного плана; и) аутический спектр.



II этап – регистрация будет возможна со 2 по 15 мая, и будут зарегистрированы дети, у которых:



а) братья и сестры учатся в желаемой школе;



б) родитель/опекун/попечитель является сотрудником желаемой публичной школы;



в) в первый класс одновременно поступают двое и более детей из семьи.



На втором этапе регистрация осуществляется в публичных школах на основании необходимых для зачисления документов, представленных родителем/законным представителем. Регистрацию обеспечивает публичная школа.



III этап – всеобщая регистрация начнется с 17 мая и продлится до 9 июня.



Регистрация будет осуществляться на официальном сайте информационной системы управления образованием registration.emis.ge. Регистрация осуществляется родителем/законным представителем.



Подача необходимой документации для зачисления электронно зарегистрированного учащегося будет осуществляться с 13 по 24 июня. В случае непредставления документации в указанный срок регистрация будет аннулирована автоматически.



IV этап - с 28 июня по 12 июля будет реализован в школах. На этом этапе на оставшиеся свободные места или на места, освободившиеся на предыдущих этапах, будут зарегистрированы те учащиеся, которые не смогли зарегистрироваться на I, II и III этапах или желающие изменить регистрацию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





