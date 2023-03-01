

Регистрация на единые национальные экзамены 2023 года начнется 2 марта

01.03.2023 12:33





Регистрация на единые национальные экзамены 2023 года, на единый магистерский экзамен, а также на конкурс студенческих грантов начнется 2 марта в 10:00 и завершится 3 апреля в 18:00.



Об этом на брифинге сообщила директор Национального центра оценки и экзаменов Софио Горгодзе.



Как отметила Горгодзе, обязательным условием для включения в экзаменационный процесс 2023 года является прохождение регистрации в установленные сроки.



По ее словам, такая возможность в настоящее время дается абитуриентам, магистрантам и студентам, желающим улучшить свой грант. Информация о регистрации на экзамены для учителей будет опубликована дополнительно на сайте Национального центра оценки и экзаменов.



Она отметила, что экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. При поддержке Министерства образования и науки еще один экзаменационный центр будет открыт в Амбролаури.





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