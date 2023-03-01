

На Единых национальных экзаменах вносятся изменения по трем предметам

01.03.2023 14:32





По заявлению директора Национального центра оценки и экзаменов Грузии Софио Горгодзе, в этом году внесены небольшие изменения в формат 3-х предметов для Единых национальных экзаменов, и абитуриентам следует ознакомиться с этими новшествами.



Как сообщила на брифинге Горгодзе, изменения коснутся экзаменов по истории, иностранному языку и математике.



«В формате нет значительных изменений, но абитуриентам, наверное, важно с ним ознакомиться. Экзаменационное время не изменилось», — сказала Горгодзе.



Кроме того, по ее словам, в этом году в Раче, в частности, в Амбролаури, открылся новый экзаменационный центр.



«В связи с этим был большой спрос в со стороны местного населения, и этот запрос был учтен. Мы начали говорить и работать над этим 2 года назад, и в этом году смогли это сделать», — сказала Горгодзе.



Она пояснила, что количество экзаменационных центров каждый год немного меняется. По словам Софио Горгодзе, в этом году будет открыто 27 экзаменационных центров.





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