

В Грузии началась регистрация на экзамены 2023 года

02.03.2023 10:41





Регистрация на Единые национальные экзамены 2023 года, на общий магистерский экзамен, а также на грантовый конкурс студентов началась в Грузии сегодня и завершится 3 апреля в 18:00.



Об этом директор Национального центра оценок и экзаменов Софио Горгодзе сообщила на брифинге.



Как отметила Горгодзе, необходимым условием для участия в экзаменационном процессе 2023 года является прохождение регистрации в установленные сроки.



По его же словам, такая возможность сейчас дается абитуриентам, магистрантам и студентам, желающим улучшить свой грант.



Информация о регистрации на экзамены для учителей будет опубликована позднее на сайте Национального центра оценок и экзаменов.



«Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. По решению министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели, в Амбролаури будет открыт еще один экзаменационный центр.



Подробная информация о регистрации будет опубликована 2 марта на сайте Национального центра оценок и экзаменов: www.naec.ge », - отмечается в информации, опубликованной Национальным центром оценок и экзаменов.





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