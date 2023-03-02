

Экс-глава НЦКЗ рассказал о помощи западных фондов

02.03.2023 12:08





Бывший глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, много лет проработавший в сфере здравоохранения, в том числе будучи министром здравоохранения, говорит о важности зарубежной помощи, которую страна получала от западных партнеров и международных донорских организаций.



В беседе с Netgazeti Амиран Гамкрелидзе напомнил, что первую помощь в области здравоохранения Грузия получила из-за рубежа в 1992 году, и с тех пор этот процесс продолжается.



По словам Гамкрелидзе, в период с 1990-х годов до пандемии ковида помощь, полученная от западных стран и международных доноров только в сфере здравоохранения, достигла 700 миллионов долларов США. Эта помощь внесла значительный вклад в создание систем лабораторного наблюдения, а также дала возможность запускать такие программы, которые в прямом смысле помогли спасти жизни.



Среди них Гамкрелидзе выделяет помощь, направленную на поддержание цепи детской иммунизации и программу ликвидации гепатита С.



Амиран Гамкрелидзе подчеркивает, что в 1993-1994 годах программа детской иммунизации в стране была полностью свернута, и если бы не помощь USAID и других международных фондов, страна не смогла бы восстановить эту программу к 1996 году:



«В 1993-94 годах у нас была полностью свернута программа иммунизации детей, и если бы не помощь USAID и Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и Японского фонда международного развития, мы бы не смогли восстановить эту программу к 1996 году. Эта цепочка была прервана, поэтому в 1994-1995 годах у нас была очень большая вспышка дифтерии в стране. Неудача программы также проявилась в крупных вспышках кори в те же годы.



Это все простые примеры. Не говоря уже о том, что без поддержки американской помощи, Американского центра контроля заболеваний, американских университетов и наших европейских партнеров нам было бы сложно справиться с пандемией ковида и Грузия не была бы такой демонстрационной страной в программе ликвидации гепатита», — говорит Амиран Гамкрелидзе.



Кроме того, Амиран Гамкрелидзе отмечает, что бюджетное финансирование науки в Грузии очень скудное, и что эта область не смогла бы развиваться в стране без международной поддержки.



По словам Гамкрелидзе, поддержка сектора здравоохранения осуществляется с 1992 года, а также поддержка таких крупных доноров, как Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки, агентства международного развития Германии и Великобритании, помощь от Скандинавских стран и других особенно важны:



«Особое значение в нашей помощи имели организации ООН, Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН, Программа развития ООН, Фонд народонаселения и многие другие. До пандемии совокупная помощь в области здравоохранения в эти годы достигала 700 миллионов долларов США. Очень большой вклад внесло Агентство США по предотвращению угроз, при котором были построены лаборатории и налажена система лабораторного надзора.



В то же время было обучено большое количество наших специалистов, что сыграло большую роль как в программе ликвидации гепатита, так и в борьбе с ковидом», — говорит Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, страна также получает значительную помощь от Глобального фонда, которая идет на действующие в стране программы по направлению борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Кроме того, Гамкрелидзе отмечает, что Глобальный фонд принимал активное участие и помогал стране справиться с пандемией ковида:



«Большой вклад также внесет поддержка Всемирного банка и организаций ООН. Всемирная организация здравоохранения является одним из наиболее важных технических доноров. Хотя наша экономика развивалась, страна все еще нуждается в этой помощи. Сектор здравоохранения нуждается и будет нуждаться как в технической, так и в финансовой поддержке», — говорит Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, он не может вступать в подробное обсуждение законопроекта об «агентах иностранного влияния», поддержанного большинством, хотя и считает, что сейчас не время начинать такие обсуждения, тем более на фоне, когда страна объявила о своем Евроатлантическая ориентация и это закреплено конституционно:



«Я не считаю целесообразным обсуждение подобных шагов в стране, когда есть много более важных вопросов, которые нужно решить. То, что исходит от крупных стран или донорских организаций в стране, является взаимной выгодой, которая способствует устойчивости сектора, с одной стороны, и, с другой стороны, нашей интеграции с основной целью, определенной нашей конституцией, и означает нашу интеграцию в евроатлантический регион. Наоборот, нам нужно больше такого сотрудничества с международными партнерами и нашими основными референтными странами, которыми являются США и Европейский союз», — говорит Амиран Гамкрелидзе.





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