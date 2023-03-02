

Общественные организации Квемо Картли выступили против законопроекта об «иноагентах»

02.03.2023 14:48





Действующие в Квемо Картли общественные организации и гражданские активисты обращаются к мажоритарным депутатам региона Квемо Картли — Гоги Мешвелиани, Зауру Даргали и Ираклию Шатакишвили.



Подписанты заявления выступают против законопроекта «Об агентах иностранного влияния» и его альтернативной версии.



«Не так давно мы все гордились сильным гражданским сектором в регионе. Международные делегации, приехавшие в Квемо Картли, с гордостью прошли вместе с вами, чтобы ознакомиться с результатами наших проектов. Увеличилось количество молодежи из области, обучающейся в высших учебных заведениях», — указано в обращении.



«Мы все видели детские сады, отремонтированные в сотрудничестве с гражданским сектором, системы питьевой воды, поддержку местных предпринимателей, зеленые насаждения. Это лишь небольшой перечень проектов, которые нам удалось реализовать с помощью наших стран-партнеров и доноров. То, что в регионе есть местные СМИ, свободные от какого-либо политического влияния, — результат их поддержки. Мы хотим продолжать служить обществу и изменить жизнь как можно большего количества людей к лучшему. Законопроекты, разделяющие подход Российской Федерации, лишают нашу страну возможности развиваться».



Общественные организации призывают депутатов поддержать идею, которой они были верны на протяжении 30 лет.



«Нет должности, статуса, важного для демократического будущего Грузии. Не поддерживайте российские законопроекты, которые забирают будущее страны!» — добавляют общественные организации и гражданские активисты.





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