

Бизнес-ассоциации: Закон об «агентах» создаст негативное восприятие к программам иностранной поддержки

02.03.2023 15:04





Грузинские и международные бизнесы и инвесторы, представленные в лице Американской торговой палаты в Грузии, Европейской бизнес-ассоциации, Бизнес-совета ЕС-Грузия и Бизнес-ассоциации Германии, первого марта обратились с письмом к председателю Парламента Грузии Шалве Папуашвили в связи с законопроектом российского типа об «агентах иностранного влияния», поддержанного правящим большинством, в котором заявили, что его принятие «создаст негативное восприятие программ иностранной поддержки, затруднит перспективы вступления Грузии в ЕС и нанесет ущерб инвестиционной среде».





«Очевидно, что этот закон противоречит принципам Евросоюза и следовательно наносит ущерб перспективам вступления Грузии в Евросоюз», — заявляют они и приветствуют решение направить законопроект в Венецианскую комиссию, при этом призывают депутатов большинства прекратить работу над законопроектом до получения заключения Венецианской комиссии.



По их словам, присвоение организациям названия «агента иностранного влияния» представит их в таком свете, что они наносят вред грузинскому народу. Однако проекты, финансируемые ЕС, США и другими партнерами Грузии, «служат многим хорошим делам, поддерживающим развитие страны в экономике, образовании, публичной политике и других сферах. Отказ от этих проектов нанесет большой вред стране».



«Мы обеспокоены тем, что, прикрепляя любому иностранному участию ярлык вредоносного, закон может препятствовать иностранным инвестициям. Мы уверены, что вы хорошо осознаете исключительную важность иностранных инвестиций и знаний, которые следуют за ними для развития экономики Грузии. Законы, которые преследуют иностранцев, будут препятствовать инвестициям, когда мы больше всего в них нуждаемся», — говорится в письме.



Бизнес-ассоциации считают, что если целью законопроекта является «мониторинг иностранных субъектов, распространяющих дезинформацию», как об этом заявляют его авторы, он «должен быть четко направлен против таких иностранных субъектов, которые целенаправленно причиняют вред Грузии». «Например, если бы этот законопроект распространялся только на неправительственные организации, финансируемые теми политическими силами, которые не признают территориальную целостность Грузии, это было бы вполне разумно», — заявляют они.



В то же время, по их заявлению, если принятие такого закона необходимо для «контроля иностранных лоббистов», как в США, он должен применяться только к тем субъектам, которые работают в качестве представителей иностранной силы. «Американский закон применяется исключительно к лоббистам, компаниям по связям с общественностью и юридическим фирмам, которых нанимают иностранные силы в качестве своих агентов», — отмечают они, добавляя, что «он не распространяется на другие неправительственные и благотворительные организации, которые получают финансирование для поддержки своей обычной деятельности».



Подчеркивая, что бизнес-организации редко откликаются на вопросы публичной политики, авторы письма поясняют, что обращаются к этому вопросу только потому, что «очень обеспокоены» «потенциальным негативным влиянием, особенно на экономику Грузии и уровень жизни населения».



«Мы будем рады присоединиться к любой рабочей группе, которую вы создадите для обсуждения этих вопросов», — заявляют они.





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