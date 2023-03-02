

Ассоциация книгоиздателей Грузии призвала не принимать закон об «иноагетах»

02.03.2023 15:08





Ассоциация книгоиздателей и распространителей Грузии считает, что суть «российских законопроектов об агентах», инициированных в Грузии, противоречит неоднократно подтверждавшимся европейским устремлениям граждан страны, направлена ​​на дискредитацию гражданского активизма и ограничение свободы слова и выражения мнений:



«Сейчас, когда особенно важно объединение здоровых сил, даже обсуждение таких законопроектов наносит ущерб международному имиджу грузинского государства и вызывает напряжение внутри страны.



Сегодня Парламент Грузии должен активно сотрудничать с представителями гражданского общества и профессионалами в различных сферах, чтобы продолжить реформы необходимые для развития страны и иметь возможность своевременно получить статус кандидата в члены ЕС.



Только так мы сможем реально избавиться от сферы влияния агрессора России.



Мы призываем грузинских парламентариев вспомнить и осознать горькие уроки прошлого. Не совершайте ошибку, которая запятнает биографию каждого из вас и историю нашей страны».



Сегодня, 2 марта, в парламенте Грузии, на совместном заседании комитетов состоится рассмотрение законопроектов, конечной целью которых является дискредитация и ограничение гражданского сектора и независимых СМИ в стране. С момента принятия аналогичного закона в России в 2012 году начались репрессии против СМИ и гражданского общества.





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